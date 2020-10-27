ريال مدريد لرد الاعتبار في دوري الأبطال

يحل فريق ريال مدريد ضيفا على نادي بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، مساء اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسينطلق اللقاء في تمام الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش، على ملعب "بوروسيا بارك" بمدينة منشنغلدباخ.

وسيبدأ الألماني ماركو روزي (43 عاما)، المدير الفني لفريق بوروسيا مونشنغلادباخ، بالتشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة ضيفه النادي الملكي:

بينما وضع الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة مضيفه الألماني:

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واستهل فريق ريال مدريد حامل الرقم القياسي بعدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 13 لقبا، مشواره في النسخة الحالية بهزيمة تاريخية مني بها في عقر داره أمام شاختيور دونيتسك الأوكراني (2-3)، يوم الأربعاء الماضي، على ملعب "ألفريدو دي ستفانو"، وذلك في الجولة الأولى "للتشامبيونز ليغ".

بينما خرج فريق بوروسيا مونشنغلادباخ بتعادل إيجابي من ملعب مضيفه إنتر ميلان (2-2).

المصدر: "twitter/borussia/realmadridarab"