بوادر أزمة بين ريال مدريد وقائده راموس

ذكرت تقارير إسبانية، أن سيرخيو راموس يشعر بالغضب والاستياء من إدارة ناديه ريال مدريد، بسبب عدم تجديد عقده حتى الآن وعدم فتح هذا الملف معه رغم اقتراب موسم الانتقالات الشتوية.

وينتهي عقد سيرخيو راموس مع ريال مدريد في 30 يونيو 2021، حيث سيكون اللاعب في الخامسة والثلاثين من عمره في هذا الوقت، ويحق له التوقيع لأي ناد في فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل، دون الرجوع لإدارة الفريق الملكي على أن ينتقل إلى صفوفه بنهاية الموسم الجاري.

وقال برنامج "الشيرنجيتو" التلفزيوني الإسباني الشهير، يوم أمس الاثنين، إن سيرخيو راموس تسيطر عليه حاليا حالة من الغضب من إدارة ريال مدريد، وأن المدافع الكبير غير راض عما يحدث معه حاليا، لكنه لا يريد إثارة المشاكل في هذه الفترة الحرجة والمهمة من مسيرة الفريق على الصعيدين المحلي والقاري.

وأوضح البرنامج أن آخر اتصال بين راموس وإدارة ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز كان في الصيف الماضي، وكان فقط لسؤاله حول رغبته في استكمال المشوار مع النادي في الفترة المقبلة، ولم يتم بعدها أية محادثات بين الجانبين، وحتى الآن لم يتحدث فلورنتينو بيريز مع راموس حول العقد الجديد للاعب.

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يذكر أن سيرجيو راموس انضم إلى صفوف ريال مدريد قادما من إشبيلية الإسباني مقابل 27 مليون يورو في صيف العام 2005، ومنذ ذلك الوقت رفع عشرات الكؤوس في بطولات: الدوري الإسباني الدرجة الأولى وكأس ملك إسبانيا والسوبر الإسباني، ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.

وأكد راموس في أكثر من مناسبة على رغبته في البقاء مع ريال مدريد، بالرغم من العروض المغرية الكثيرة التي تلقاها في الفترة الماضية من أندية أوروبية وصينية لضمه، لكنه فضل البقاء في النادي الملكي.

ويستعد فريق ريال مدريد لمباراته المرتقبة أمام مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني مساء اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويسعى الفريق الملكي لاستعادة توازنه في مباراة اليوم، بعد الهزيمة التاريخية التي مني بها في عقر داره أمام شاختيور دونيتسك الأوكراني في الجولة الأولى "للتشامبيونز ليغ".

المصدر: وكالات