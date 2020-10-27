عبد القادر خيار.. بطل جزائري انتهت مسيرته في الجودو قبل أن تبدأ

كتب لمسيرة المصارع الجزائري العاشق لرياضة الجودو عبد القادر خيار أن تنتهي حتى قبل أن تبدأ.

قصة معاناة الشاب الجزائري، بدأت في العام 2005، عندما تعرض لإصابة على مستوى الركبة خلال مشاركته في إحدى البطولات الجهوية في مدينة وهران، لينقل إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، وهناك وقع ما لم يكن في الحسبان.

وقال خيار، الذي يشتغل حاليا مدربا للجودو، في تصريحات لقناة "النهار" الجزائرية، إن الأطباء ارتكبوا خطأ خلال علاجهم لركبته، وهو ما أدى إلى تأزم إصابته وتعفن رجله، وانتهى الأمر ببتر ساقه.

صدمة فقدانه لساقه واستعانته بعكازين للمشي، لم تثبط من عزيمة خيار، حيث ظل يمارس ويعلم الرياضة التي يعشقها، لكن ما زال ينتظر تدخل المعنيين بالرياضة في بلاده، لمساعدته في الحصول على قدم اصطناعية، لتقديم كل إمكانياته للأجيال الصاعدة وتحسين ظروفه الاجتماعية.

المصدر: وكالات