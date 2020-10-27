نجم توتنهام سون هيونغ مين ممنوع من الزواج

يحتاج البشر بطبيعتهم للعلاقات الأسرية، ويتركز اهتمامهم عادة على الارتباط، لكن والد نجم نادي توتنهام، الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، له رأي آخر حول الارتباط والزواج.

وعلى الرغم من حاجز السرية الذي يحيط بحياة سون هيونغ مين، فقد كشف الجناح الدولي الكوري الجنوبي مؤخرا، واحدا من أغرب الأسرار في حياته الشخصية، وهو سبب عدم زواجه حتى الآن رغم بلوغه سن الـ28 عاما.

وأكد سون هيونغ مين، الذي يتصدر حاليا ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أنه يرفض الزواج امتثالا لقرار ونصيحة من والده، موضحا أن الأسباب تتعلق بمسيرته الرياضية.

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ونقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن النجم الكوري قوله، إنه يتفق مع موقف والده وليس لديه أي نية للزواج قبل اعتزاله كرة القدم.

وأضاف: "والدي يتحدث عن هذا وأنا أتفق معه. عندما تتزوج، ستكون عائلتك وزوجتك وأطفالك أكثر أهمية بالنسبة لك، ثم كرة القدم. أريد أن أبقى واثقا من أنه طالما ألعب على أعلى مستوى، فإن كرة القدم ستكون بالنسبة لي في المقام الأول".

وتابع: "لا أحد يعرف كم من الوقت سيستغرق اللعب على أعلى مستوى. وعندما تعتزل في سن الـ33 أو الـ34، فسيكون بإمكانك أن تعيش حياة طويلة مع عائلتك".

وأكمل: "هل يفضل المدربون الأوروبيون زواج لاعبي كرة القدم في وقت مبكر؟ نعم، لكي يتجنب اللاعبون اللهو والمشاكل خارج الملعب.. لكنني لست من أولئك الذين يحبون القيام بتلك الأشياء".

يذكر أن سون هيونغ مين، بدأ مسيرته الاحترافية في القارة الأوروبية عام 2010 مع هامبورغ الألماني، وانتقل منه إلى باير ليفركوزن في 2013، ثم إلى توتنهام في 2015.

المصدر: footboom.ru + RT