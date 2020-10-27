الكوري سون يمنح توتنهام فوزا ثمينا في الدوري الإنجليزي (فيديو)

منح النجم الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، فريقه توتنهام فوزا ثمينا وثلاث نقاط مهمة، بعدما قاده أمس الاثنين للفوز على بيرنلي 1-0، في ختام المرحلة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل الجناح الدولي الكوري الجنوبي، الهدف الوحيد في المباراة، في الدقيقة 76، بعدما تابع كرة برأسه من مسافة قريبة داخل المرمى.

وهذا الهدف هو الثامن لسون هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، وينفرد حاليا بصدارة قائمة الهدافين بفارق هدف واحد أمام شريكه السابق مهاجم إيفرتون، دومينيك كالفرت لوين.

وارتقى توتنهام بفضل هذا الفوز إلى المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة، فيما تراجع بيرنلي الذي يملك في جعبته مباراة مؤجلة ضد مانشستر يونايتد، إلى المرتبة الـ18 بنقطة واحدة.

المصدر: RT