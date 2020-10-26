بوادر فضيحة.. برشلونة يطالب بتسجيل صوتي لحكم "الكلاسيكو"

كشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن فريق برشلونة يخطط لطلب التسجيل الصوتي للمحادثة بين الحكام وغرفة تقنية الفيديو لمعرفة ما حدث بالضبط في لقاء الكلاسيكو.

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ولازال الجدل دائرا حول ركلة الجزاء التي حصل عليها قائد ريال مدريد في مواجهة برشلونة (3-1) يوم السبت الماضي، وترجمها سيرخيو راموس إلى هدف التقدم الثاني.

ووفقا لصحيفة "سبورت" فإن مساعد الحكم أبلغ حكم الساحة خوان مارتينيز مونويرا خلال الحديث بينهما أن راموس أخطأ أولا قبل أن يشده من قميصه الفرنسي لينغليت مدافع برشلونة، لكنه لم ينتبه لحديثه واحتسب ركلة جزاء لصالح ريال مدريد.

وأضافت الصحيفة: "برشلونة يُخطط لطلب التسجيل الصوتي للمحادثة بين الحكام وغرفة تقنية الفيديو لمعرفة ما حدث بالضبط، حيث يرى النادي أن ما يحدث حملة ضده بقيادة فيلاسكو كاربالو المسؤول عن تعيين الحكام، والذي اختار حكما معروفا بوجود مشاكل بينه وبين البارسا".

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أشارت الصحيفة في وقت سابق، إلى أن نادي برشلونة قدم شكوى رسمية إلى الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بشأن أداء الحكم خوان مارتينيز مونويرا السيئ في لقاء "الكلاسيكو"، كما تم تقديم شكوى ضد حكم تقنية الفيديو.

المصدر: وكالات