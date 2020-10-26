رسميا.. برشلونة يقدم شكوى ضد حكم "الكلاسيكو"

قدم نادي برشلونة شكوى رسمية ضد التحكيم في مباراة "الكلاسيكو" أمام ضيفه ريال مدريد (1-3)، التي جمعتهما يوم السبت الماضي، على ملعب "كامب نو"، ضمن الجولة السابعة للدوري الإسباني.

واحتسب حكم الساحة خوان مارتينيز مونويرا ضربة جزاء ضد برشلونة في الدقيقة 63 من عمر "الكلاسيكو" بعد اللجوء إلى تقنية "VAR"، إثر شد الفرنسي كليمون لينغليه مدافع الفريق الكتالوني قميص قائد ريال مدريد المدافع سيرخيو راموس، الذي ترجمهما إلى هدف التقدم الثاني "للميرينغي".

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن نادي برشلونة قدم شكوى رسمية إلى الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بشأن أداء الحكم خوان مارتينيز مونويرا السيئ في لقاء "الكلاسيكو"، كما تم تقديم شكوى ضد حكم تقنية الفيديو.

المصدر: وكالات