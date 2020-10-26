حبيب ينشر تدوينة مؤثرة على "إنستغرام"

نشر بطل رياضة الفنون القتالية المختلطة، الروسي حبيب نورمحمدوف، تدوينة مؤثرة عبر حسابه في موقع "إنستغرام"، شكر من خلالها والده المتوفى وأبرز فضله عليه.

وشارك حبيب مع متابعيه، صورة تجمعه بوالده ومدربه، عبد المناف، الذي توفي في أوائل يوليو الماضي، وكتب: "عندما يكون الله معك فلا أحد يستطيع كسرك.. شكرا والدي على كل شيء علمتني إياه في حياتي.. إن شاء الله في الفردوس الأعلى".

ونشر حبيب هذه التدوينة، بعد فوزه على الأمريكي جاستن غايتجي، في النزال الذي جمعهما يوم السبت الماضي في العاصمة الإماراتية أبوظبي ضمن دورة "UFC 254".

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يذكر أن حبيب (32 عاما)، الذي حافظ على لقبه بطلا لمنظمة "UFC" للفنون القتالية المختلطة للوزن الخفيف، أعلن اعتزاله مباشرة بعد نهاية نزاله ضد غايتجي.

المصدر: RT