بنزيما يعلق على فوز حبيب بأربعة أحرف

علق مهاجم نادي ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما، على فوز الروسي حبيب نورمحمدوف على الأمريكي جاستن غايتجي وحفاظه على لقبه العالمي في منظمة "ufc" للفنون القتالية المختلطة.

ونشر بنزيما عبر حسابه في "إنستغرام"، صورة لحبيب وكتب تحتها أربعة أحرف G.O.A.T مع "هاشتاغ" حمد لله، ما شاء الله.

والأحرف الأربعة G.O.A.T باللغة الإنجليزية هي اختصارا لجملة الأعظم على الإطلاق (Greatest Of All Time).

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وكان حبيب حافظ على لقبه بطلا لمنظمة "UFC" للفنون القتالية المختلطة للوزن الخفيف، بتغلبه على غايتجي في النزال الذي جمعهما يوم السبت الماضي في العاصمة الإماراتية أبوظبي ضمن دورة "UFC 254".

المصدر: RT