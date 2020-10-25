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برشلونة يعلن إصابة كوتينيو وغيابه عن قمة يوفنتوس في دوري الأبطال

الرياضة

برشلونة يعلن إصابة كوتينيو وغيابه عن قمة يوفنتوس في دوري الأبطال
Reuters Albert Gea
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أعلن نادي برشلونة الإسباني في بيان رسمي اليوم الأحد، إصابة نجمه البرازيلي فيليب كوتينيو بعد مشاركته في كامل دقائق مباراة الفريق الكتالوني أمام ريال مدريد في "الليغا" أمس السبت.

وذكر برشلونة في بيانه، أن الفحوصات الطبية التي أجراها كوتينيو صباح اليوم الأحد أثبتت تعرضه للإصابة في العضلة ذات الرأسين من الفخذ الأيسر، مشيرة إلى أن عودته إلى الملاعب تعتمد على سرعة تعافيه.

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وسيغيب بذلك كوتينيو عن مواجهة يوفنتوس الإيطالي، الأربعاء المقبل، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

يذكر أن برشلونة تعرض لخسارة مريرة على أرضه أمام الغريم التقليدي ريال مدريد بنتيجة 3-1 أمس السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر الدوري الإسباني.

المصدر: وكالات

 

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