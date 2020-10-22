الكشف عن حكم مباراة الكلاسيكو الإسباني

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الخميس، عن تعييناته التحكيمية لمباريات الجولة السابعة من "الليغا"، والتي تشهد الكلاسيكو المنتظر بين الغريمين برشلونة وريال مدريد.

⚽ ÁRBITROS | Designaciones arbitrales para la 7ª jornada del Campeonato Nacional de Liga en 1ª División



🔗 https://t.co/HaPsNoMBMcpic.twitter.com/rTgGf38Duy — RFEF (@rfef) October 22, 2020

ووقع الاختيار على الحكم خوان مارتينيز مونويرا لإدارة الكلاسيكو، الذي سيقام بعد غد السبت على ملعب كامب نو، بتواجد خوسيه ماريا سانشيز في غرفة تقنية الفيديو.

🚨🚨🚨 Martínez Munuera será el árbitro del Clásico https://t.co/Kokfz5Lbrf — MARCA (@marca) October 22, 2020

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وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن تاريخ مونويرا في إدارة مباريات الغريمين التقليديين خلال مسيرته التحكيمية، حيث أدار 24 مباراة لريال مدريد، فاز خلالها الفريق الملكي في 15 مواجهة، وتعادل 8 مرات وخسر 4 مباريات أخرى.

وأشرف مونويرا على مباراة واحدة للريال هذا الموسم، كانت أمام ريال سوسيداد وانتهت بالتعادل السلبي.

وعلى الجانب الآخر، أدار مونويرا 21 مباراة لبرشلونة، حقق خلالها الفريق الفوز 15 مرة، وخسر 3 مرات وتعادل في 3 مباريات أيضا.

وكانت المرة الأخيرة التي حكم فيها مونويرا للنادي الكتالوني، أمام ليغانيس الموسم الماضي، عندما فاز برشلونة بهدفين نظيفين على ملعبه.

المصدر: وكالات