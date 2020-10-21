جورجينا تلتقي صديقها رونالدو المصاب بكورونا من خلف الزجاج.. وتصوره فيديو يفاجئ عشاقه (فيديو وصور)

نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف يوفنتوس الإيطالي البالغ 35 عاما، عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام" اليوم الأربعاء، فيديو قامت بتصويره صديقته جورجينا رودريغيز.

ويظهر رونالدو في الفيديو حليق الرأس بالكامل لأول مرة، وهو الأمر الذي فاجأ متابعيه، حيث ظهر داخل صالة الألعاب الرياضية يقوم بتمارين اللياقة البدنية خلال فترة خضوعه للعزل المنزلي بعد إصابته بفيروس كورونا، وظهرت صديقته جورجينا في الفيديو وهي تصوره من خلف الزجاج دون الاحتكاك به.

وأرفق النجم البرتغالي الفيديو، بالقول: "النجاح في الحياة لا يقاس بما تحققه بل بالعقبات التي تتغلب عليها".

instagram\cristiano

من جانبها، أفادت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، أن رونالدو ينتظر نتيجة فحوصاته الطبية، اليوم الأربعاء، لمعرفة نتيجة المسحة الأخيرة التي أجراها، ما إذا كانت إصابته بكورونا قد تحولت من إيجابية إلى سلبية من عدمه.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى بروتوكول الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" الطبي، والذي ينص على أن اللاعب المصاب بفيروس كورونا المستجد، يجب أن تتحول نتيجته إلى سلبية قبل أسبوع على الأقل من مباراة فريقه التالية بدوري الأبطال.

Cristiano #Ronaldo cambia look, si diverte e lancia la sfida sui social https://t.co/lk3TUVsuWD — Corriere dello Sport (@CorSport) October 21, 2020

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ومن المقرر أن يستضيف يوفنتوس نظيره برشلونة الإسباني، في الـ28 من أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السابعة بدوري أبطال أوروبا، ويتمنى عشاق كرة القدم حول العالم رؤية رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة وجها لوجه في مباراة فريقهما في البطولة القارية.

المصدر: instagram\cristiano+ وكالات