بالفيديو.. "أمير الهواء" يفارق الحياة أثناء النزال

توفي المصارع المكسيكي لويس أنخيل سالازار الملقب بـ"أمير الهواء" بشكل مفاجئ على أرضية الحلبة عن عمر 26 عاما أثناء مشاركته في نزال للمصارعة الاستعراضية.

Príncipe Aéreo, luchador que recibe dos pierrothazos, se desvanece y pierde la vida durante una lucha en la Arena San Juan Pantitlán de EdoMex. QEPD. pic.twitter.com/poWHxzQ7W9 — Tampicosos🟡⚫ #QuédateEnCasa🕌 (@TampicososTV) October 18, 2020

وبعد أن وجه "أمير الهواء" عددا من الضربات المحكمة لخصمه أسقطه على إثرها أرضا، تعرض للكمتين وضربة بالقدم على مستوى البطن ليسقط على أرضية الحلبة بشكل مفاجئ دون حراك.

Мексиканский реслер умер прямо во время поединка https://t.co/gNWfil18GCpic.twitter.com/vKVJTa0YXQ — РИА Новости Спорт (@rsportru) October 20, 2020

إقرأ المزيد

وتوقع الجمهور أن يكون "أمير الهواء" يقوم بإحدى خدع المصارعة الاستعراضية، ولكن فترة بقاءه دون حراك طالت، ما استدعى تدخل الفريق الطبي، الذي أكد وفاته بذبحة قلبية، وسط ذهول الجمهور والمصارعين المشاركين في النزال.

المصدر: rsport.ria.ru