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بالفيديو.. "أمير الهواء" يفارق الحياة أثناء النزال

الرياضة

بالفيديو..
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توفي المصارع المكسيكي لويس أنخيل سالازار الملقب بـ"أمير الهواء" بشكل مفاجئ على أرضية الحلبة عن عمر 26 عاما أثناء مشاركته في نزال للمصارعة الاستعراضية.

وبعد أن وجه "أمير الهواء" عددا من الضربات المحكمة لخصمه أسقطه على إثرها أرضا، تعرض للكمتين وضربة بالقدم على مستوى البطن ليسقط على أرضية الحلبة بشكل مفاجئ دون حراك.

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وتوقع الجمهور أن يكون "أمير الهواء" يقوم بإحدى خدع المصارعة الاستعراضية، ولكن فترة بقاءه دون حراك طالت، ما استدعى تدخل الفريق الطبي، الذي أكد وفاته بذبحة قلبية، وسط ذهول الجمهور والمصارعين المشاركين في النزال.

المصدر: rsport.ria.ru

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