بالفيديو.. رونالدو يتخلى عن شعره ويفاجىء متابعيه

فاجأ البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، متابعيه، اليوم الأربعاء، بمظهر جديد عبر تسريحة (قصة) جديدة لشعره لم يسبق له القيام بها من قبل.

ونشر رونالدو شريط فيديو له داخل الحجر الطبي في مدينة تورينو، معقل يوفنتوس الذي يخضع له عقب إصابته بفيروس كورونا، وهو يقوم بتمارين اللياقة البدنية على أنغام موسيقى إسبانية، إلا أنه بدا حليق الرأس تماما.

ولطالما اشتهر "الدون" منذ اللحظة الأولى له فى الملاعب بالحرص على مظهره، خاصة مع قدومه لمانشستر يونايتد عام 2004، ليسير على خطى النجم ديفيد بيكهام عبر اهتمامه بمظهره بشكل كبير.

إلا أنه هذه المرة تخلى عن شعره وجاء ذلك عقب فوز فريقه الإيطالي في مستهل مشواره بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا على مضيفه دينامو كييف الأوكراني بهدفين دون رد، وهو اللقاء الذي غاب عنه النجم البرتغالي.

وأصيب رونالدو البالغ 35 عاما بفيروس كورونا الأسبوع الماضي خلال وجوده مع منتخب بلاده، وعاد بطائرة خاصة إلى إيطاليا في اليوم التالي لإصابته ليدخل الحجر الصحي.

وخاض "صاروخ ماديرا" مباراة ودية أمام إسبانيا، ومواجهة في دوري الأمم الأوروبية أمام فرنسا، قبل إصابته بفيروس كورونا، ليغيب عن مباراة منتخب بلاده أمام ضيفه السويدي (3-0) يوم الأربعاء الماضي.

المصدر: instagram\cristiano