بالفيديو.. انطلاقة قوية للسيتي في دوري الأبطال

حقق مانشستر سيتي الإنجليزي بداية ناجحة في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه على ضيفه بورتو البرتغالي 3-1 الأربعاء في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة.

ووجد المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا فريقه متأخرا في ربع الساعة الأول بعدما استغل دياس خللا دفاعيا وافتتح التسجيل بتسديدة قوية من داخل المنطقة (14)، لكن رد الأرجنتيني سيرخيو أغويرو جاء بسرعة بهدف من ركلة جزاء بعد عرقلة تعرض لها رحيم سترلينغ من المدافع بيبي (20).

وهو الهدف الأول لأغويرو في كل المسابقات منذ تسجيله هدف المباراة الوحيد في مرمى شيفيلد ونزداي في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي قبل 231 يوما في الرابع من مارس الماضي، بسبب ابتعاده عن الملاعب لفترة طويلة جراء عملية جراحية في الركبة.

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وحصل سيتي على ركلة حرة من مشارف منطقة الجزاء انبرى لها الألماني إيلكاي غوندوغان بنجاح فلعبها من فوق الحائط الدفاعي بعيدا عن متناول الحارس الأرجنتيني أغوستين ماريكسين (65).

ومرر فودن الكرة إلى فيران توريس الذي تجاوز بيبي وسدد محرزا الهدف الثالث (73).

وشهدت الحظات الأخيرة تلاسنا بين غوارديولا ومدرب بورتو سيرجيو كونسيساو بعد اشتباك على الكرة في أرض الملعب بين بيبي وستيرلنغ.

المصدر: "أ ف ب"