دوري الأبطال.. ليفربول يتغلب على أياكس بفضل النيران الصديقة (فيديو)

تغلب ليفربول الإنجليزي على مضيفه أياكس أمستردام الهولندي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الافتتاحية للمجموعة الرابعة بدوري أبطال أوروبا.

وجاء هدف المباراة الوحيد بنيران صديقة، عندما حول الأرجنتيني نيكولاس تاغليافيكو مدافع أياكس، تمريرة السنغالي ساديو ماني للمصري محمد صلاح بالخطأ إلى شباك فريقه عند الدقيقة الـ35 من عمر اللقاء.

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وبهذا الفوز، جمع ليفربول أول ثلاث نقاط وحل في المركز الثاني في المجموعة متخلفا بفارق الأهداف عن أتلانتا الإيطالي الذي حقق فوزا عريضا على مينيلاند الدنماركي برباعية نظيفة في المباراة الثانية ضمن المجموعة الرابعة للبطولة القارية.

المصدر: RT