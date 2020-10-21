صحفي يثير غضب مدرب ليفربول قبل مواجهة أياكس في دوري الأبطال (فيديو)

أثار صحفي غضب الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، خلال المؤتمر الصحفي قبل المواجهة المرتقبة بين "الريدز" وأياكس أمستردام، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأشاد كلوب بالفريق المنافس ووصفه بالفريق الكبير، كما قال أن هذا الفريق لو لعب في إنجلترا فإنه سيساهم بتقوية البريميرليغ، وأثنى على نهجه في تصعيد المواهب الشابة وبيعهم بأسعار عالية.

وعند سؤاله عما إذا كان ليفربول قادرا على الفوز على الفريق الهولندي في ظل غياب فيرجيل فان دايك والحارس أليسون بيكر، قال كلوب بغضب: "لا، لن نستطيع، هل هذا سؤال من صحفي يتابع كرة القدم؟ نحن نفتقد فان دايك وأليسون من الآن، ولكن نحن نستعد لمباراة أياكس بكل جدية".

Jürgen Klopp has his say on the officiating of the Merseyside Derby - but gets a little fiery with journalists for asking him about it 😠 #LFCpic.twitter.com/RTfCP0x8SZ — Empire of the Kop (@empireofthekop) October 20, 2020

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وأكمل : "قبل 3 أسابيع الكل كان يقول إننا سنحقق اللقب، أما الآن فالبعض يقول ليس لدينا فرصة، أنا كبير بالعمر بما يكفي لأعرف كيف يسير هذا العالم، ولذلك يتعين علينا أن نبقى هادئين".

وأضاف: "لماذا ليس علي الإيمان بلاعبي فريقي؟ الكل تقريبا يظن أننا سنعاني، لكن سنثبت أنكم على خطأ، رغم أني لا أهتم بذلك أصلا، أنا أهتم بفعل ما هو أفضل لليفربول".

وأتم: " في الأسابيع القليلة القادمة سنجعل الجميع يصمت، خاصة تلك الأصوات المشككة، وسنثبت أنكم على خطأ، لدينا الكثير من اللاعبين بفريقنا، ويتعين علينا أن نمضي للأمام".

وغاب الثنائي جويل ماتيب وتياغو الكانتارا، عن تدريب "الريدز"، بسبب تعرض ماتيب لإصابة في ساقه اليسرى خلال مباراة ديربي ميرسيسايد أمام إيفرتون، كما يعاني تياغو من الإصابة بعد تعرضه لتدخل قوي من ريتشارليسون، خلال المباراة ذاتها.



وفي ظل إصابة فيرجيل فان دايك بقطع في الرباط الصليبي للركبة فإن المدرب الألماني، قد يصبح مضطرا لإشراك فابينيو في مركز قلب الدفاع أمام أياكس في مستهل مشوار الفريقين بدور المجموعات للمسابقة القارية.

المصدر: "وكالات"