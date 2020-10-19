دوري الأبطال.. 4 حالات كورونا في بروج البلجيكي عشية مواجهة زينيت الروسي

وصل كلوب بروج البلجيكي إلى روسيا، لخوض مباراته في دوري أبطال أوروبا أمام زينيت بطرسبورغ، غدا الثلاثاء، دون ثلاثة من لاعبيه، إضافة إلى رئيسه التنفيذي، بعد ثبوت إصابتهم بكورونا.

وقال النادي في بيان إن سيمون مينوليه، الذي تولى حراسة مرمى منتخب بلجيكا، خلال جولة المباريات الدولية الأخيرة، وزميليه أوديلون كوسونو ومايكل كرمنتشيك، إضافة إلى الرئيس التنفيذي فينسن مانارت، لم يسافروا إلى روسيا.

Vier positieve COVID19-gevallen bij Club



Simon Mignolet, Odilon Kossounou, Michael Krmencik en Vincent Mannaert testen positief op COVID19.



MEER | https://t.co/2iOFoaiJ5H — Club Brugge KV (@ClubBrugge) October 18, 2020

وتعرض بروج لانتكاسة أخرى، تمثلت في إصابة مدافعه سيمون ديلي، القادم من ساحل العاج، خلال التعادل (1-1) في مواجهة محلية السبت الماضي، والتي سيغيب بسببها عن مباراة فريقه الأولى في التشامبيونزليغ.

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وجاء في بيان النادي البلجيكي أيضا: "اللاعبون المصابون بالعدوى خضعوا على الفور للعزل الصحي.. لم تظهر على أي منهم أعراض العدوى".

ويلعب بروج وزينيت في المجموعة السادسة رفقة فريقي لاتسيو الإيطالي وبوروسيا دورتموند الألماني.

المصدر: رويترز