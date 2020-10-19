ميسي ينافس 9 أساطير في تاريخ كرة القدم لدخول "فريق الأحلام"

أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، قائمة اللاعبين العشرة في مركز المهاجم الأيمن، المرشحين لدخول تشكيلة أفضل فريق في تاريخ كرة القدم، والتي سيتم الإعلان عنها في ديسمبر المقبل.

ولا تضم القائمة من اللاعبين الحاليين سوى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني، والجناح الهولندي آريين روبن.

ويتنافس ميسي في الاستفتاء مع زميله السابق صامويل إيتو، إضافة إلى كل من لويس فيغو، دافيد بيكهام، جورج بيست، جارينشيا، جيرزينهو، كيفن كيجان، ستانلي ماتيوس وآريين روبن.

Ballon d'Or Dream Team : Votez pour votre attaquant droit https://t.co/lblI872STN — France Football (@francefootball) October 19, 2020

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وكانت "فرانس فوتبول"، بدأت قبل أسابيع اختيار فريق الأحلام، الذي سيتشكل من أفضل 11 لاعبا في تاريخ كرة القدم.

وبدأ الأمر بانتقاء الأفضل في مركز حراسة المرمى، والظهير الأيمن، وقلب الدفاع، والظهير الأيسر، ثم أعلنت المجلة عن المرشحين في مركز خط الوسط الدفاعي وخط الوسط الهجومي.

المصدر: وكالات