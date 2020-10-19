رونالدو ينافس رونالدينيو لدخول "فريق الأحلام"

أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، اليوم الاثنين، قائمة أفضل 10 لاعبين في مركز المهاجم الأيسر، مرشحين للانضمام لفريق الأحلام.

وضمت القائمة كلا من البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، والساحر البرازيلي رونالدينيو بالإضافة إلى مواطنيه ريفالدو وروبرتو ريفيلينو مع الفرنسي تيري هنري وكذلك الإيرلندي ريان غيغز، كما تواجدت في القائمة أسماء الأوكراني أوليغ بلوخين (نجم الاتحاد السوفيتي سابقا) والألماني كارل هايز رومينيغه والبلغاري هريستو ستويكشوف والصربي دراغان دزاييتش (نجم يوغسلافيا سابقا).

Ballon d'Or Dream Team : Votez pour votre attaquant gauche https://t.co/kO08xUZlZc — France Football (@francefootball) October 19, 2020

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وكانت "فرانس فوتبول"، بدأت قبل أسابيع اختيار فريق الأحلام، الذي سيتشكل من أفضل 11 لاعبا في تاريخ كرة القدم، ويتم الحصول على النتائج وفق تصويت 170 صحفيا حول العالم.

وبدأ الأمر بانتقاء الأفضل في مركز حراسة المرمى، والظهير الأيمن، وقلب الدفاع، والظهير الأيسر، ثم أعلنت المجلة عن المرشحين في مركز خط الوسط الدفاعي وخط الوسط الهجومي.

المصدر: وكالات