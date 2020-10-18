رسميا.. برايتون يتعاقد مع ويلبيك

أعلن نادي برايتون، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأحد، تعاقده مع مهاجم أرسنال ومانشستر يونايتد السابق، داني ويلبيك، لمدة عام واحد في صفقة انتقال حر.

وقال مدرب برايتون، غراهام بوتر، في بيان: "نحن سعداء بانضمام داني إلينا. سيكمل خياراتنا في الهجوم".

✍️ Albion have completed the signing of striker Danny Welbeck.



The former Manchester United, Arsenal and Watford forward has agreed a one-year deal with Albion!



🤝 @firsttouchgames 🤝#BHAFC 🔵⚪️ — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) October 18, 2020

وأضاف "لديه مستوى، دون أدنى شك، وهو سريع، ومن الناحية الفنية جيد جدا. سيقدم الإضافة إلى خط هجومنا ونحن سعداء بالتعاقد معه".

وأصبح ويلبيك بدون فريق بعد مغادرته واتفورد في وقت سابق من أكتوبر الحالي، بعد هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي في الموسم المنصرم.

وسيتمكن اللاعب البالغ من العمر 29 عاما، من خوض أول مباراة له مع فريقه الجديد، في الـ26 من الشهر الجاري ضد وست بروميتش.

وخاض ويلبيك، 42 مباراة مع المنتخب الإنجليزي، وسبق له أن أمضى ستة مواسم مع مانشستر يونايتد، فاز خلالها بلقب الدوري عام 2013، قبل انضمامه لأرسنال عام 2014، حيث لعب خمسة مواسم، وفاز بكأس الاتحاد (2017).

المصدر: أ ف ب