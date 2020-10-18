شاهد.. ليفربول يكرم نجمه محمد صلاح بدخوله نادي الـ100

احتفل النجم المصري محمد صلاح بهدفه رقم 100 بقميص ليفربول خلال مباراته أمام مضيفه إيفرتون، أمس السبت، في افتتاح مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز محمد صلاح الهدف الثاني "للريدز" في مرمى جاره إيفرتون في الدقيقة 72 من عمر "ديربي المرسيسايد"، الذي جرى على ملعب "غوديسون بارك"، وانتهى بالتعادل (2-2).

وكرم فريق ليفربول هدافه المصري بنشر فيديو لجميع أهدافه الـ100 بقميص "الريدز" عبر موقعه الرسمي:

Enjoy every one of @MoSalah's 𝟭𝟬𝟬 goals for the Reds 🤩🤩 pic.twitter.com/JdbGCBpl3l — Liverpool FC (@LFC) October 18, 2020

وأصبح الفرعون المصري، اللاعب الـ17 الذي يسجل 100 هدف أو أكثر في تاريخ ليفربول في مختلف المسابقات، وذلك منذ انتقاله إلى صفوف "الريدز" قادما من روما في صيف 2017.

.@MoSalah has become the 17th player in our history to score 💯 goals for the club 👏⚽️ — Liverpool FC (@LFC) October 18, 2020

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كما بات صلاح ثالث أسرع لاعبي النادي تسجيلا لـ100 هدف، بمشاركته في 159 مباراة، خلف روجر هانت (144 مباراة)، وجاك باركينسون (153 مباراة).

وأحرز محمد صلاح البالغ من العمر 28 عاما، 79 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز، و19 هدفا في دوري أبطال أوروبا، وهدفا في التصفيات المؤهلة للبطولة الأوروبية، وهدفا في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

المصدر: وكالات