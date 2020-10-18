ليفربول يطالب بمراجعة قرارات تقنية  "VAR"

طالب فريق ليفربول رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، بمراجعة قرارات حكم الفيديو المساعد "VAR"، خلال "ديربي الميرسيسايد" أمام إيفرتون (2-2)، ضمن منافسات الجولة الخامسة "للبريميرليغ".

وأحرز جوردان هيندرسون، قائد "الريدز" هدفا في الوقت القاتل له، عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل (2-2) والمباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، ولكن الحكم ألغى الهدف بمساعدة تقنية الفيديو "VAR" بداعي التسلل على زميله ساديو ماني الذي مرر له الكرة، ما أثار جدلا واسعا بسبب عدم وضوح اللقطة.

ووفقا لصحيفة "ليفربول إيكو" فإن إدارة "الريدز" غير راضية عن إلغاء هدف هندرسون، وطالبت الرابطة بتوضيح أي جزء من جسد ساديو ماني تم اعتباره تسللا.

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وأضافت أن ليفربول أيضا غير راض لعدم إشهار البطاقة الحمراء في وجه جوردان بيكفورد، حارس مرمى إيفرتون، بعد تدخله العنيف على المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، في الدقائق الأولى من عمر المباراة.

وغادر فان دايك الملعب في أول 10 دقائق من عمر المباراة للمستشفى من أجل إجراء مزيد من الفحوصات لمعرفة مدى خطورة إصابته على مستوى الركبة.

واكتفى ليفربول بعد هذا التعادل بنقطة يتيمة رفع بها رصيده إلى 10 نقاط ويحتل المركز الثاني في جدول الترتيب، متأخرا بفارق 3 نقاط عن جاره إيفرتون متصدر "البريميرليغ".

المصدر: وكالات