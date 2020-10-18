رابطة الدوري الإسباني تؤجل مباراة ألكوركون وبونفيرادينا

أعلنت رابطة الدوري الإسباني، تأجيل مباراة ألكوركون وبونفيرادينا في دوري الدرجة الثانية المحلي، التي كانت مقررة اليوم الأحد، بسبب ظهور إصابات بفيروس كورونا في أحد الفريقين.

وقالت الرابطة المسؤولة عن إدارة أعلى درجتين لدوري كرة القدم في إسبانيا، إنها طلبت من الاتحاد الإسباني للعبة، تأجيل المباراة بعد ظهور أربع إصابات بالفيروس في صفوف لاعبي ألكوركون وطاقمه الفني.

SUSPENSION: As agreed with the Professional Competition Committee, the #LaLigaSmartBank match between AD Alcorcon and SD Ponderradina scheduled for today at 12:00 has been suspended. pic.twitter.com/dDKT0SFTL1 — LaLiga English (@LaLigaEN) October 18, 2020

وأوضحت الرابطة عبر حسابها في موقع "تويتر": "بناء على قرار لجنة المنافسات الاحترافية، فقد تأجلت المباراة بين ألكوركون وبونفيرادينا التي كانت مقررة في الساعة 12 ظهرا اليوم الأحد، إلى موعد لاحق".

المصدر: وكالات