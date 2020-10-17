ليفانـ"غول"ـسكي يضم أرمينيا لقائمة ضحاياه (فيديو)

حقق المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي إنجازا مميزا خلال لقاء فريقه بايرن ميونخ أمام مضيفه أرمينيا بيليفيلد (4-1) اليوم السبت، وذلك في الجولة الرابعة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وأحرز ليفاندوفسكي هدفين للعملاق البافاري في الدقيقتين (26 و45) وصنع آخر لزميله توماس مولر، الذي سجل بدوره ثنائية في الدقيقتين (8 و51) من عمر المباراة .

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وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد زار المهاجم البولندي الملقب بـ"ليفانغولسكي" لغزارة أهدافه، شباك كافة الأندية الـ18 المشاركة في "البوندسليغا" هذا الموسم، بما فيها فريقه البافاري نفسه.

وسبق لروبرت ليفاندوفسكي البالغ من العمر 32 عاما، أن هز شباك بايرن ميونخ في أكثر من مناسبة بقميص فريقه السابق بوروسيا دورتموند، ليزور شباك كافة أندية " الدوري الألماني.

ورفع المهاجم البولندي رصيده إلى 7 أهدف في الموسم الحالي، وانفرد بصدارة هدافي "البوندسليغا"، متجاوزا بفارق هدف الكرواتي أندريه كراماريتش مهاجم فريق هوفنهايم.

بينما يحتل بايرن ميونيخ المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، برصيد 9 نقاط، متأخرا بفارق نقطة خلف المتصدر لايبزيغ.

المصدر: وكالات