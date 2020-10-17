"FourFourTwo" تكشف قائمة أفضل 10 مهاجمين "رأس حربة"

اختارت مجلة "FourFourTwo" الرياضية العالمية، قائمة لأفضل عشرة لاعبين لكرة القدم الحاليين، يلعبون في مركز قلب الهجوم "رأس حربة".

وتصدر القائمة الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني، الذي أحرز 55 هدفا في 47 مباراة خلال الموسم الماضي. واحتل الدولي الإنجليزي هاري كين مهاجم فريق توتنهام هوتسبير المركز الثاني، وتلاه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس الإيطالي، في المركز الثالث.

وفي ما يلي أفضل 10 مهاجمين "رأس حربة" وفقا لـ"FourFourTwo":

إقرأ المزيد

1- البولنددي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن مونخ)

2- الإنجليزي هاري كين (توتنهام)

3- البرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس)

4- البلجيكي روميلو لوكاكو (إنتر ميلان)

5- الأرجنتيني سيرخيو أغويرو (مانشستر سيتي)

6- النرويجي إيرلينغ هولاند (بوروسيا دورتموند)

7- الفرنسي كريم بنزيما (ريال مدريد)

8- المكسيكي راؤول خيمينيز (ولفرهامبتون)

9- الأوروغوياني لويس سواريز (أتليتكو مدريد)

10- الإنجليزي جيمي فاردي (ليستر سيتي).

المصدر: " matchtv.ru"