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شاهد.. ليفربول يباغت إيفرتون بهدف مبكر

الرياضة

شاهد.. ليفربول يباغت إيفرتون بهدف مبكر
Reuters
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أحرز السنغالي ساديو ماني، هدفا مبكرا لفريقه ليفربول في شباك إيفرتون، في المباراة التي تجمع الفريقين الآن، في افتتاح المرحلة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل ماني، هدف التقدم لنادي ليفربول في الدقيقة الثانية، بعدما حول تمريرة عرضية من الظهير الأيسر أندرو روبيرتسون، بلمسة واحدة في شباك إيفرتون.

ولم تدم فرحة ليفربول طويلا بهذا الهدف، حيث تمكن المدافع مايكل كين، من إدراك هدف التعادل لفريقه إيفرتون، بضربة رأسية رائعة في الدقيقة 18.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المباراة هي الأولى لماني بعد تعافية من فيروس كورونا.

المصدر: RT

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