شاهد.. ليفربول يباغت إيفرتون بهدف مبكر

أحرز السنغالي ساديو ماني، هدفا مبكرا لفريقه ليفربول في شباك إيفرتون، في المباراة التي تجمع الفريقين الآن، في افتتاح المرحلة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل ماني، هدف التقدم لنادي ليفربول في الدقيقة الثانية، بعدما حول تمريرة عرضية من الظهير الأيسر أندرو روبيرتسون، بلمسة واحدة في شباك إيفرتون.

الدوري الانجليزي | ليفربول 1 × 0 ايفرتون | هدف ليفربول الاول مااااااني HD



حسابي الاساسي @iF26L__pic.twitter.com/CdsRqic7ii — فيــــــــــــــصل (@HDqk6) October 17, 2020

ولم تدم فرحة ليفربول طويلا بهذا الهدف، حيث تمكن المدافع مايكل كين، من إدراك هدف التعادل لفريقه إيفرتون، بضربة رأسية رائعة في الدقيقة 18.

#EVELIV

الدوري الانجليزي | ليفربول 1 × 1 ايفرتون | هددددددددددف ايفرتون HD



حسابي الاساسي @iF26L__pic.twitter.com/ODWproVBPk — فـيــــــصل! (@HDqk6) October 17, 2020

تجدر الإشارة إلى أن هذه المباراة هي الأولى لماني بعد تعافية من فيروس كورونا.

المصدر: RT