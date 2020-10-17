مورينيو يكشف موقفه من مشاركة بيل في المباراة مع وست هام

أعلن مدرب توتنهام، البرتغالي جوزيه مورينيو، أنه قد يشرك لاعبه الجديد، الويلزي غاريث بيل، في المباراة أمام وست هام، غدا الأحد، ضمن المرحلة الخامسة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وقال مورينيو عشية المباراة مع وست هام: "بالطبع، بيل يريد أن يلعب. أراد ذلك منذ يوم وصوله، لكن ذلك لم يكن ممكنا".

وأضاف: "لن أقول لكم ما إذا كان سيلعب. ما يمكنني قوله لكم هو أنه يتدرب بشكل جيد جدا، وتدرب بشكل لم يتمكن من القيام به لفترة طويلة".

وأوضح مورينيو: "في الأسبوع الماضي، وخاصة الاثنين والثلاثاء والأربعاء، كانت خطة الحصص التدريبية أن يكون التركيز عليه، وقد أدى ذلك بطريقة جيدة جدا".

وأكد مورينيو، أن هداف الفريق، هاري كين، سيشارك أساسيا في مباراة وست هام، بعد عودته من الفترة الدولية.

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وكان توتنهام، استعاد خدمات لاعبه السابق بيل، من ريال مدريد الإسباني على سبيل الإعارة منتصف الشهر الماضي، لكنه لم يشارك في أي مباراة حتى الآن.

إلا أن اللاعب الدولي الويلزي، شارك خلال الأسبوعين الماضيين في تدريبات توتنهام، بعد تعافيه من إصابة في الركبة.

المصدر: وكالات