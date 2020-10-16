شاركت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس الإيطالي، متابعيها في مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو جديد.

ونشرت جورجينا مقطع فيديو عبر صفحتها في تطبيق "إنستغرام"، تخبئ فيه قطها الأليف تحت سترتها، لمشاهدة الفيديو عبر الرابط التالي: جورجينا صديقة رونالدو تفاجئ متابعيها بفيديو جريء.

instagram/georginagio

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وتشعل جورجينا رودريغيز مواقع التواصل الاجتماعي بشكل منتظم بنشر مقاطع فيديو وصور على حسابها الشخصي عبر تطبيق "إنستغرام"، ووصل عدد متابعيها صفحتها إلى أكثر من 21.4 مليون معجب.

المصدر: "instagram/georginagio"