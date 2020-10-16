المصري صلاح يحتفل بطريقة خاصة بعيد ميلاد ابنته (صورة)

احتفل النجم المصري، محمد صلاح، المحترف فى صفوف نادي ليفربول الإنجليزى، أمس الخميس، بطريقة خاصة بعيد ميلاد ابنته مكة، التي أتمت عامها السادس.

ونشر الدولي المصري عبر حسابه على "إنستغرام"، صورة له مع ابنته وهما يحتفلان بعيد ميلادها مرتديين ملابس أبطال خارقين، وأرفق الصورة بتعليق: "عيد ميلاد سعيد لأميرتي"، مستشهدا بوسم "أب لا يصدق".

ونالت الصورة قرابة مليوني إعجاب وأكثر من 11 ألف تفاعل، بعد مرور عشر ساعات فقط من نشرها على حساب صلاح، الذي يتابعه أكثر من 40 مليون شخص.

ومن المنتظر أن يقود صلاح، فريقه ليفربول أمام جاره وغريمه إيفرتون، غدا السبت، في قمة المرحلة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

المصدر: RT