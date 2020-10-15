رونالدو حجر عثرة أمام تعاقد ريال مدريد مع مبابي

يتصدر مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، قائمة أبرز الصفقات التي تسعى إدارة نادي ريال مدريد الإسباني لحسمها خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ودخل فريق يوفنتوس الإيطالي، وفقا لصحيفة "ميرور" الإنجليزية، بقوة على خط الصراع للتعاقد مع كليان مبابي.

وأشارت الصحيفة إلى أن يوفنتوس يخطط لتقديم عرض إلى باريس سان جيرمان قيمته 397 مليون يورو للتعاقد مع مهاجمه الشاب، وسيكون النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف اليوفي، جزءا من الصفقة.

وبدورها، ذكرت صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية، أن يوفنتوس يبحث المضي قدما في تلك العملية وإبرام أغلى صفقة في التاريخ، متجاوزا بذلك قيمة انتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى باريس سان جيرمان، التي بلغت 222 مليون يورو.

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ويمتد عقد كيليان مبابي (21 عاما) مع حمل لقب بطل فرنسا حتى صيف عام 2022، لذا فإن الصيف المقبل سيكون حاسما في مستقبل اللاعب.

وارتبط اسم كريستيانو رونالدو الصيف الماضي بالانتقال إلى صفوف باريس سان جيرمان، ووصل الأمر إلى أن الصحيفة الإنجليزية تحدثت عن وجود محادثات بين جورج مينديز، وكيل أعمال رونالدو، والإدارة الباريسية خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

وأشارت تقارير أخرى إلى أن ليفربول الإنجليزي يرغب هو الآخر في التعاقد مع كيليان مبابي، ما يزيد من الضغوط على ريال مدريد، الذي يضع المهاجم الشاب كأولوية له.

ولا يتوقف كيليان مبابي عن إرسال إشارات إلى ريال مدريد تفيد برغبته في العمل يوما مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، كان آخرها الصورة التي نشرها مهاجم باريس سان جيرمان مع الكرواتي لوكا مودريتش، صانع ألعب ريال مدريد، بعد مباراة فرنسا وكرواتيا (2-1) ضمن دوري الأمم الأوروبية.

وهناك عامل لصالح ليفربول، وهو وجود علاقة جيدة تجمع بين مدرب "الريدز" الألماني يورغن كلوب وكليان مبابي، وكذلك أسرة اللاعب.

المصدر: وكالات