رونالدو يرفع راية التحدي بمنشور عبر "إنستغرام".. (صورة)

نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، رسالة تحد عبر حسابه في موقع "إنستغرام"، خلال فترة خضوعه للعزل الصحي، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونشر رونالدو على موقع "إنستغرام" صورة وهو يضحك ومسترخي بجانب حمام سباحة وعلق عليها: "لا تدع ما لا يمكنك فعله يقف في طريق ما يمكنك القيام به".

ويخضع رونالدو، البالغ من العمر 35 عاما، للعزل الصحي في منزله بعد عودته إلى مدينة تورينو يوم الأربعاء الماضي، عقب أصابته بفيروس كورونا "كوفيد-19" في معسكر المنتخب البرتغالي قبل مواجهة السويد في دوري أمم أوروبا.

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وأعلن وزير الرياضة الإيطالي فينتشنزو سبادافورا، أمس الخميس، أن كريستيانو رونالدو على الأرجح قد يكون خرق البروتوكول الصحي من خلال التحاقه بمنتخب بلاده في الوقت الذي كان فيه فريقه يوفنتوس الإيطالي في الحجر الصحي، بعد ظهور إصابتين بفيروس كورونا بين العاملين بالنادي، ومن ثم مرة جديدة بعد عودته إلى تورينو بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد ودخوله فترة العزل.

وقال فيتشنزو سبادافورا في تصريح لراديو "أونو" ردا على سؤال عما إذا كان رونالدو خرق الإجراءات الصحية من خلال ذهابه الى البرتغال وعودته منها فأجاب: "نعم، أعتقد أنه فعل ذلك في حال لم تسمح له السلطات الصحية بذلك".

المصدر: وكالات