بديل رونالدو يقود البرتغال للفوز على السويد بثلاثية (فيديو)

لم تتأثر البرتغال بغياب نجمها كريستيانو رونالدو المصاب بفيروس كورونا، وقادها بديله، ديوغو جوتا، إلى الفوز على السويد 3-0، أمس الأربعاء، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

وسجل ثلاثية البرتغال، الجناح برناردو سيلفا، والمهاجم جوتا (هدفين)، في الدقائق 21، 44، و72 على الترتيب.

هدف جوتا مع البرتغال ضد منتخب السويد 🇵🇹🔥 pic.twitter.com/aAqGsIvmeQ — Rashid #بطل_أنجلترا 🏆 (@RashidLFC_) October 14, 2020

ورفعت البرتغال رصيدها في صدارة المجموعة الثالثة إلى عشر نقاط بالتساوي مع فرنسا التي تغلبت على كرواتيا 2-1 في مباراة أخرى ضمن منافسات المجموعة ذاتها، إلا أن البرتغال تتفوق على بطلة العالم بفارق الأهداف، في حين خرجت كرواتيا من المنافسات بعدما اكتفت بثلاث نقاط من أربع مباريات، فيما بقيت السويد من دون رصيد.

ومع تبقي جولتين، ستنحسر بطاقة التأهل إلى نصف النهائي بين البرتغال وفرنسا، اللتين ستلتقيان في الجولة الخامسة في 14 نوفمبر المقبل على أرض الأولى، على أن يواجه رفاق رونالدو كرواتيا، ويلتقي منتخب "الديوك" مع ضيفه السويدي في الجولة السادسة والأخيرة في الـ17 من الشهر المقبل.

المصدر: وكالات