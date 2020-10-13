رسميا.. بوليف يعلن عن موعد نزاله ضد جوشوا

أعلن البلغاري كوبرات بوليف، المتحدي الإلزامي على لقب الاتحاد الدولي للملاكمة في الوزن الثقيل، أمس الاثنين، أنه سيواجه بطل العالم البريطاني أنطوني جوشوا في لندن في 12 ديسمبر المقبل.

وقال الملاكم البلغاري عبر حسابه على "فيسبوك": "لا عودة إلى الوراء. لا تسويف! كوبرات بوليف ضد أنطوني جوشوا! التاريخ 12 ديسمبر والمكان لندن".

وأضاف: "أصبح تاريخ ومكان الحدث نهائيا الآن وغير قابل للتغيير. وقع الطرفان على عقد رسمي".

وكان من المقرر أن يواجه بوليف البالغ من العمر 39 عاما منافسه جوشوا في 20 يونيو الماضي، لكن النزال تأجل بسبب وباء كورونا.

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يذكر أن جوشوا (30 عاما)، استعاد ألقاب رابطة الملاكمة العالمية، ومنظمة الملاكمة العالمية، والاتحاد الدولي للملاكمة، بفوزه بإجماع آراء الحكام على آندي رويز جونيور في ديسمبر الماضي.

المصدر: رويترز

