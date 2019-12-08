نزال "الدرعية" التاريخي.. جوشوا يثأر من رويز ويستعيد لقب بطولة العالم (فيديو)

استعاد ملاكم الوزن الثقيل البريطاني أنطوني جوشوا لقبه العالمي بفوزه على الأمريكي من أصول مكسيكية أندي رويز بالنقاط في نزال "الدرعية" التاريخي بالعاصمة السعودية الرياض فجر الأحد.

ونجح جوشوا في استعادة ألقاب الرابطة العالمية للملاكمة WBA، ومنظمة الملاكمة العالمية WBO، والاتحاد الدولي للملاكمة IBF، والتي فقدها في يونيو الماضي بنيويورك بخسارته أمام رويز بالضربة القاضية خلال الجولة السابعة.

وقدم جوشوا مباراة مميزة تفوق فيها بعدد النقاط 118-110 من قبل حكمين اثنين و119-109 من قبل الحكم الثالث، ليحسم المباراة لصالحه.

واستعاد جوشوا مكانته في هذه الفئة، فاتحا الباب أمام المواجهات التي ستضخ الأموال أمام بطل المجلس العالمي للملاكمة الأمريكي ديونتاي وايلدر أو مواطنه تايسون فوري.

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وبعد المواجهة تحدث جوشوا إلى معجبيه، وشكر كل الجماهير التي حضرت العرض، قائلا في بداية حديثه:أريد أن أشكر الله .. وأريد أن أقول بسم الله.

وأعرب جوشوا عن توقه للمزيد من النزالات والانتصارات.

وأقيمت المباراة الثأرية في حلبة تتسع لـ15 ألف شخص، تم بناؤها لاستضافة الحدث في الدرعية على مشارف العاصمة الرياض.

وأصبح برصيد جوشوا بعد هذه المواجهة 23 فوزا، 21 منها بالضربة القاضية، مقابل هزيمة واحدة، بينما حقق رويز 23 فوزا، 22 بالقاضية، مقابل هزيمتين.

المصدر: وكالات