رونالدو يعجز عن فك نحس "الديوك"

خرج المنتخب البرتغالي بتعادل سلبي من ملعب نظيره الفرنسي في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد على ملعب "فرنسا" بضاحية "سان دوني"، ضمن الجولة الثالثة لدوري أمم أوروبا لكرة القدم.

ولم تشهد المباراة أي خطورة حقيقية تذكر على المرميين باستثناء بعض المحاولات، بينها كرة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة الأخيرة، التي تصدى لها حارس المرمى الفرنسي هوغو لوريس.

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وخاض رونالدو خامس مباراة له ضد فرنسا، ولكنه لم يتمكن خلالها من تسجيل أي هدف.

واحتفظ منتخب البرتغال، بطل النسخة الأولى لدوري الأمم الأوروبية، بصدارة المجموعة الثالثة ضمن المستوى الأول (A3) برصيد 8 نقاط، متقدما بفارق الأهداف على منتخب "الديوك" بطل مونديال "روسيا 2018".

ويشغل منتخب كرواتيا المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، حصدها بعد فوزه بهدفين مقابل هدف واحد على ضيفه السويدي، صاحب المركز الرابع والأخير من دون نقاط.

المصدر: RT