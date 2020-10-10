بولندية تسطر التاريخ في بطولة فرنسا للتنس (فيديو)
حققت اللاعبة البولندية الشابة إيغا سفينتيك إنجازا تاريخيا بفوزها بلقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس اليوم السبت، على حساب منافستها الأمريكية صوفيا كينين.
وتمكنت النجمة البولندية الواعدة من الفوز على المصنفة سادسة، النجمة الأمريكية الصاعدة، بطلة أستراليا المفتوحة، بمجموعتين من دون رد بواقع: (6-4) و(6-1) في اللقاء الذي جمعهما على ملعب "فيليب شاترييه" واستمر لمدة ساعة واحدة و20 دقيقة فقط.
Swiatek cannot be stopped!#RolandGarrospic.twitter.com/hsfj5u6JPw— Roland-Garros (@rolandgarros) October 10, 2020
🇵🇱 Polish Perfection 🇵🇱 @iga_swiatek becomes the first Grand Slam singles champion from Poland and does not drop a set en route to her first career title 6-4 6-1 over Kenin.#RolandGarrospic.twitter.com/jRuF4jE3ul— Roland-Garros (@rolandgarros) October 10, 2020
The future is bright 😍 #RolandGarrospic.twitter.com/95WWKSaUhm— Roland-Garros (@rolandgarros) October 10, 2020
وأحرزت إيغا سفينتيك المصنفة 53 عالميا، بذلك أول لقب في مسيرتها الاحترافية حتى الآن، وكانت أول بولندية تفوز بلقب من سلسلة البطولات الأربع الكبرى "الغراند سلام" في فردي السيدات والرجال على حد سواء.
Etched in the history books forever.@iga_swiatek#RolandGarrospic.twitter.com/sv5kQpECNj— Roland-Garros (@rolandgarros) October 10, 2020
The walk of a champion!@iga_swiatek#RolandGarrospic.twitter.com/a20XH30hfJ— Roland-Garros (@rolandgarros) October 10, 2020
كما أصبحت البولندية، البالغة من العمر (19 عاما و132 يوما) رابع أصغر لاعبة تفوز بلقب بطلة "رولان غاروس" بعد الألماني شتيفي غراف، والإسبانية آرانثا سانشيز-فيكاريو، والأمريكية مونيكا سيليش.
"I hope cat watching, but she's not here. Hope she's watching at home."— Roland-Garros (@rolandgarros) October 10, 2020
Your 2020 champion, @iga_swiatek#RolandGarrospic.twitter.com/0zdQU3YM6O
وأصبحت سفينتيك أول لاعبة بولندية تبلغ نهائي "رولان غاروس" في 81 عاما والأولى في أي بطولة كبرى منذ فعلتها أغنيشكا رادفانسكا في ويمبلدون قبل ثماني سنوات.
المصدر: وكالات