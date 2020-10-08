مفاجأة كبرى في "رولان غاروس"..فيديو
حققت الأمريكية صوفيا كينين مفاجأة من العيار الثقيل، بوصولها إلى نهائي بطولة فرنسا المفتوحة رابع البطولة الكبرى للتنس اليوم الخميس، على حساب النجمة التشيكية بترا كفيتوفا.
وتمكنت النجمة الأمريكية الصاعدة، المصنفة سادسة، من الفوز على بترا كفيتوفا، المصنفة 11، بمجموعتين من دون رد، بواقع (6-4) و(7-5) في اللقاء الذي استمر لمدة ساعة واحدة 46 دقيقة.
Day 12 has come and gone!— Roland-Garros (@rolandgarros) October 8, 2020
Thanks for coming along for the ride...#RolandGarrospic.twitter.com/IGROETE9O1
From the sidelines as @SofiaKenin reaches her second Grand Slam final this year...#RolandGarrospic.twitter.com/iujpaQvtzO— Roland-Garros (@rolandgarros) October 8, 2020
وضربت صوفيا كينين (21 عاما) بذلك موعدا في المباراة النهائية يوم السبت المقبل، مع اللاعبة البولندية الشابة إيغا سفينتيك، التي أطاحت بدورها بالأرجنتين ناديا بودوروسكا، بفوزها عليها بمجموعتين متتاليتين، وبنتيجة واحدة: (6-1) و(6-1) أمس الأربعاء.
See you on Saturday! 👋#RolandGarrospic.twitter.com/EEIT0RjCv7— Roland-Garros (@rolandgarros) October 8, 2020
The moment @iga_swiatek sealed her place in #RolandGarros history... pic.twitter.com/0o6hS86GOS— Roland-Garros (@rolandgarros) October 8, 2020
يذكر أن صوفيا كينين بلغت لأول مرة في مسيرتها الاحترافية إلى نهائي بطولة "رولان غاروس"، وكانت قد توجت بباكورة ألقابها الكبرى، في بطولة أستراليا المفتوحة 2020.
المصدر: "sportbox"