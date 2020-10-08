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مفاجأة كبرى في "رولان غاروس"..فيديو

الرياضة

مفاجأة كبرى في
AFP Anne-Christine POUJOULAT
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حققت الأمريكية صوفيا كينين مفاجأة من العيار الثقيل، بوصولها إلى نهائي بطولة فرنسا المفتوحة رابع البطولة الكبرى للتنس اليوم الخميس، على حساب النجمة التشيكية بترا كفيتوفا.

وتمكنت النجمة الأمريكية الصاعدة، المصنفة سادسة، من الفوز على بترا كفيتوفا، المصنفة 11، بمجموعتين من دون رد، بواقع (6-4) و(7-5) في اللقاء الذي استمر لمدة ساعة واحدة 46 دقيقة.

وضربت صوفيا كينين (21 عاما) بذلك موعدا في المباراة النهائية يوم السبت المقبل، مع اللاعبة البولندية  الشابة إيغا سفينتيك، التي أطاحت بدورها بالأرجنتين ناديا بودوروسكا، بفوزها عليها بمجموعتين متتاليتين، وبنتيجة واحدة: (6-1) و(6-1)  أمس الأربعاء.

يذكر أن صوفيا كينين بلغت لأول مرة في مسيرتها الاحترافية إلى نهائي بطولة "رولان غاروس"، وكانت قد توجت بباكورة ألقابها الكبرى، في بطولة أستراليا المفتوحة 2020.

المصدر: "sportbox" 

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