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شاهد.. هدف منتخب الجزائر في مرمى نيجيريا

الرياضة

شاهد.. هدف منتخب الجزائر في مرمى نيجيريا
AFP Giuseppe CACACE
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فاز المنتخب الجزائري على نظيره النيجيري (1-0) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الجمعة، وذلك في إطار استعداداتهما لاستئناف التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2022 في الكاميرون.

ويدين منتخب "محاربي الصحراء" بالفضل في انتصاره لمدافعه رامي بن سبعيني، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له مبكرا، في الدقيقة السادسة من انطلاق صفارة بداية اللقاء على ملعب "جاك ليمانس أرينا" في مدينة أونتربيرغن النمساوية.

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المصدر: وكالات 

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