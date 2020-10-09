شاهد.. هدف منتخب الجزائر في مرمى نيجيريا
AFP Giuseppe CACACE
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ownf
فاز المنتخب الجزائري على نظيره النيجيري (1-0) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الجمعة، وذلك في إطار استعداداتهما لاستئناف التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2022 في الكاميرون.
ويدين منتخب "محاربي الصحراء" بالفضل في انتصاره لمدافعه رامي بن سبعيني، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له مبكرا، في الدقيقة السادسة من انطلاق صفارة بداية اللقاء على ملعب "جاك ليمانس أرينا" في مدينة أونتربيرغن النمساوية.
أنيق .. شرس .. مدافع .. مهاجم .. انه رامي بن سبعيني#Ramy_bensebaini#TeamDZ#المنتخب_الوطنيpic.twitter.com/vCE7wflI6l— DZ FOOT PRO (@DZFOOTPRO) October 9, 2020
المصدر: وكالات