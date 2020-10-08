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برشلونة يكشف قائمته لخوض دوري أبطال أوروبا

الرياضة

برشلونة يكشف قائمته لخوض دوري أبطال أوروبا
RT uefachampionsleague
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أعلن نادي برشلونة بقيادة مدربه الجديد الهولندي رونالد كومان، يوم الخميس، قائمة لاعبيه للمشاركة في منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم (2020-2021).

وقال برشلونة عبر موقعه الرسمي، أنه تم تسجيل 29 لاعبا في القائمة الأولى والثانية للفريق بدوري الأبطال.

وضمت القائمة كلا من اللاعبين:

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شتيغن - نيتو - إيناكي بينيا - تيناس - دست - بيكيه - أراوخو - لينغليت - ألبا - أومتيتي - فيربو - مينغويزا - بوسكيتس - ألينيا - بيانيتش - بويج - ماتيوس فرنانديز - روبرتو - دي يونغ - موريبا - غريزمان - برايثوايت - ميسي - ديمبلي - كوتينيو - بيدري - ترينكاو - فاتي - كونراد دي لا فوينتي.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الكتالوني على موقع "توتير" مساء اليوم الخميس، مقطع فيديو لتقديم جميع لاعبيه للموسم الجديد (2020-2021). 

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يذكر أن برشلونة سلعب في المجموعة السابعة بدوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليغ"، إلى جانب كل من يوفنتوس الإيطالي ودينامو كييف الأوكراني وفيرينتسفاروش الهنغاري.

المصدر: وكالات 

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