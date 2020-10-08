برشلونة يكشف قائمته لخوض دوري أبطال أوروبا
أعلن نادي برشلونة بقيادة مدربه الجديد الهولندي رونالد كومان، يوم الخميس، قائمة لاعبيه للمشاركة في منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم (2020-2021).
وقال برشلونة عبر موقعه الرسمي، أنه تم تسجيل 29 لاعبا في القائمة الأولى والثانية للفريق بدوري الأبطال.
وضمت القائمة كلا من اللاعبين:
شتيغن - نيتو - إيناكي بينيا - تيناس - دست - بيكيه - أراوخو - لينغليت - ألبا - أومتيتي - فيربو - مينغويزا - بوسكيتس - ألينيا - بيانيتش - بويج - ماتيوس فرنانديز - روبرتو - دي يونغ - موريبا - غريزمان - برايثوايت - ميسي - ديمبلي - كوتينيو - بيدري - ترينكاو - فاتي - كونراد دي لا فوينتي.
ونشر الحساب الرسمي للنادي الكتالوني على موقع "توتير" مساء اليوم الخميس، مقطع فيديو لتقديم جميع لاعبيه للموسم الجديد (2020-2021).
🔥 THE OFFICIAL BARÇA SQUAD OF 2020/21 🔥 pic.twitter.com/qRidnL5ibN— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 8, 2020
يذكر أن برشلونة سلعب في المجموعة السابعة بدوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليغ"، إلى جانب كل من يوفنتوس الإيطالي ودينامو كييف الأوكراني وفيرينتسفاروش الهنغاري.
المصدر: وكالات