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موعد مواجهة النجمين رونالدو وميسي في دوري أبطال أوروبا (2020-2021)

الرياضة

موعد مواجهة النجمين رونالدو وميسي في دوري أبطال أوروبا (2020-2021)
RT /uefachampionsleague
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ينتظر الملايين من عشاق الساحرة المستديرة على أحر من الجمر مواجهة النجمين العالميين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، ضمن دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وأوقعت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونز ليغ" للموسم (2020-2021)، التي جرى سحبها يوم الخميس الماضي، في مدينة جنيف السويسرية، فريقي يوفنتوس الإيطالي وبرشلونة الإسباني في مجموعة واحدة، لتتجدد المواجهة بين النجمين رونالدو وميسي.

وسيلعب يوفنتوس وبرشلونة في المجموعة السابعة (G)، التي تضم أيضا فريقي دينامو كييف الأوكراني، وفرنسفاروش الهنغاري.

موعد مواجهة النجمين رونالدو وميسي في دوري أبطال أوروبا (2020-2021)
uefachampionsleague

وستقام مباراة الذهاب بين الفريقين يوم الأربعاء 28 أكتوبر الجاري، على ملعب "أليانز ستاديوم" في مدينة تورينو الإيطالية.

موعد مواجهة النجمين رونالدو وميسي في دوري أبطال أوروبا (2020-2021)
uefachampionsleague

وستجدد المواجهة بينهما في لقاء الإياب، يوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2020، على ملعب "كامب نو" في مدينة برشلونة.   

موعد مواجهة النجمين رونالدو وميسي في دوري أبطال أوروبا (2020-2021)
uefachampionsleague

وفيما يلي جدول مباريات يوفنتوس: 

موعد مواجهة النجمين رونالدو وميسي في دوري أبطال أوروبا (2020-2021)
uefachampionsleague

وفيما يلي جدول مباريات برشلونة:

موعد مواجهة النجمين رونالدو وميسي في دوري أبطال أوروبا (2020-2021)
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المصدر: RT 

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