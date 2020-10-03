بالتفصيل.. مواعيد وتوقيت مباريات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، أمس الجمعة، جدول مباريات دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليغ" للموسم الجديد (2020-2021).

وكشف "يويفا" مواعيد وجدول مباريات دوري أبطال أوروبا، بعد إكمال قرعة مسابقة الدوري الأوروبي، التي جرت يوم أمس الجمعة، والوقوف على كافة المواعيد المتعلقة بالأندية المشاركة في المسابقتين.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، قد أجرى سحب قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، للموسم الجديد (2020-2021)، يوم الخميس الماضي، في مدينة جنيف السويسرية.

⚽️ UEFA Champions League Group Stage draw ⚽️



Catch up with all the best bits!#UCLdrawhttps://t.co/ntZ17kkFgD — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 1, 2020

وفيما يلي جدول ومواعيد مباريات دور المجموعات لـ"التشامبيونز ليغ" للموسم الجديد:

uefa.com

uefa.com

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وفيما يلي جدول مباريات الأدوار الإقصائية:

الدور ثمن النهائي:

- مباريات الذهاب: 16 و17 و23 و24 فبراير 2021.

- مباريا الإياب: 9 و10 و16 و17 فبراير.

الدور ربع النهائي:

- مباريات الذهاب: يومي 6 و7 أبريل.

- مباريات الإياب: يومي 13 و14 أبريل.

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الدور نصف النهائي:

- ذهاب الدور نصف النهائي: يومي 27 و28 أبريل.

- إياب الدور نصف النهائي: يومي 4 و5 مايو.

- المباراة النهائية: يوم 29 مايو.

المصدر: "uefa.com"