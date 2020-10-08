جيرو يحطم رقم الأسطورة ميشيل بلاتيني

حقق أوليفييه جيرو مهاجم تشيلسي الإنجليزي، عدة أرقام خلال المباراة الودية بين منتخب بلاده ونظيره الأوكراني، مساء يوم الأربعاء، على ملعب "Stade de France".

وأحرز أوليفيه جيرو، في مباراته الدولية رقم 100، هدفين في مرمى أوكرانيا، في الدقيقتين (24 و34) من زمن اللقاء، ليرفع رصيده إلى 42 هدفا خلال مسيرته مع منتخب "الديوك".

وحطم جيرو بذلك رقم أسطورة الكرة الفرنسية ميشيل بلاتيني، الذي أحرز 41 هدفا في 72 مباراة خلال الفترة (1976-1987)، لينفرد بالمركز الثاني في لائحة الهدافين التاريخيين لمنتخب فرنسا، بفارق 8 أهداف عن تييري هنري الهداف التاريخي، برصيد 51 هدفا.

وبات مهاجم تشيلسي، بظهوره أمام أوكرانيا، ثامن لاعب يخوض 100 مباراة دولية أو أكثر بقميص منتخب فرنسا عبر التاريخ.

وسبق جيرو، كل من ليليان تورام (142 مباراة)، تييري هنري (123)، مارسيل ديساييه وهوغو لوريس (116)، زين الدين زيدان (108)، باتريك فييرا (107) وديديه ديشامب المدير الفني الحالي لمنتخب فرنسا (103) مباراة.

المصدر: وكالات