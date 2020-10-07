هل تتحقق أمنية مودريتش في ريال مدريد؟

أكد صانع ألعاب نادي ريال مدريد، الدولي الكرواتي لوكا مودريتش، أنه يود إنهاء مسيرته الاحترافية في النادي الملكي.

وقال صاحب الـ35 عاما الذي ينتهي عقده مع الريال مع نهاية الموسم الحالي، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "طبعا، أود البقاء في ريال مدريد. مدريد هو بيتي، أريد تجديد عقدي مع النادي. ومع ذلك، كل هذا يتوقف على زملائي في الفريق والمدرب".

إقرأ المزيد

وأضاف الدولي الكرواتي المتوج بالكرة الذهبية في العام 2018: "لا أريد أن أكون عبئا على الفريق. عائلتي سعيدة في المدينة (مدريد)، وترغب في البقاء هنا بعد أن اعتزل كرة القدم".

وأكمل: "لو كنت سأقرر الآن، لاخترت إنهاء مسيرتي في ريال مدريد".

وكان مودريتش، انضم للريال في العام 2012 قادما من توتنهام الإنجليزي، وتوج مع الفريق الملكي بعدة ألقاب، منها لقبان في مسابقة الدوري الإسباني، وثلاث كؤوس في السوبر الإسباني، وأربعة ألقاب في مسابقة دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى ثلاثة ألقاب أخرى في كأس العالم للأندية.

المصدر:Marca