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متصدر الدوري الإنجليزي يعزز دفاعه مقابل 32 مليون دولار

الرياضة

متصدر الدوري الإنجليزي يعزز دفاعه مقابل 32 مليون دولار
AFP JULIAN FINNEY
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عزز نادي إيفرتون، المتصدر المفاجأة للدوري الإنجليزي لكرة القدم، دفاعه بضم بن غودفري من نوريتش سيتي، مقابل صفقة قدرت بـ32 مليون دولار، في اليوم الأخير من باب الانتقالات.

وأعلن "كاناريز" (نوريتش) الاثنين تلقيه "عرضا قياسيا" للاعب البالغ 22 عاما والذي سيرتبط بعقد حتى 2025 مع إيفرتون بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

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وخاض غودفري 30 مباراة مع نوريتش الهابط إلى المستوى الثاني في نظام الدوريات الإنجليزية، وارتبط اسمه بالانتقال إلى العديد من أندية الصف الأول.

وقال غودفري لموقع النادي الرسمي: "يشرفني الانضمام إلى إيفرتون وأن أكون جزءا من هذا النادي الكبير، أهدف إلى تحقيق الألقاب والفوز في المباريات".

وهذا التعاقد الخامس لايفرتون، بعد وصول لاعبي الوسط البرازيلي آلان، والفرنسي عبدواللاي دوكوريه، والكولومبي خاميس رودريغيز، والظهير الأيسر الفرنسي نيلز نكونكو.

ويتصدر "توفيز" ترتيب البريميرليغ بعد تحقيقه أربعة انتصارات كاملة منذ بداية الدوري.

المصدر: "أ ف ب"

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