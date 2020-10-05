محمد صلاح يحقق إنجازا خلال ليلة ليفربول السوداء

احتل النجم المصري محمد صلاح المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي، برصيد 5 أهداف، رغم هزيمة فريقه ليفربول المذلة ضد أستون فيلا 2-7، الأحد، ضمن الجولة الرابعة "للبريميرليغ".

وسجل صلاح هدفي الريدز في مرمى أستون فيلا، ليرفع رصيده من الأهداف إلى 101 سجلها خلال 177 مباراة، بواقع 99 هدفا مع ليفربول وهدفين فقط مع تشيلسي.

بذلك حقق "الفرعون" أول مئوية تهديفية له في إنجلترا بمختلف البطولات المحلية والقارية، ليصبح أول لاعب مصري يسجل 100 هدف.

🏟 177 Games in English football

⚽️ 100 Goals



Milestone goal for 🇪🇬 Mohamed Salah pic.twitter.com/Rnd8h0cyxS — African Football HQ (@AfricanFtblHQ) October 4, 2020

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ولم يكن ذلك الإنجاز الوحيد بتسجيله الهدفين، بل سجل في الفريق رقم 25 له من أصل 26 فريقا لعب ضدهم في الدوري الإنجليزي الممتاز، أي بنسبة 96%، وهو المعدل الأفضل لأي لاعب من ليفربول في تاريخ البريميرليغ.

واحتل صلاح المركز الثاني على لائحة هدافي المسابقة، بفارق هدف واحد عن مهاجم إيفرتون دومنيك كالفرت ليوين، ونجم توتنهام، هيونغ مين سون.

يذكر أن صلاح يلعب في ليفربول منذ صيف 2017 قادما من روما الإيطالي، وحقق معه 4 بطولات مختلفة، وهي الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.

المصدر: "وكالات"