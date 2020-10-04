زلزال بقوة (7-2) يضرب ليفربول.. فيديو

مني فريق ليفربول حامل لقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بهزيمة تاريخية أمام مضيفه أستون فيلا (2-7) في اللقاء الذي جمعهما مساء الأحد، ضمن الجولة الرابعة "للبريميرليغ".

وضرب أستون فيلا "الريدز" بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في الشوط الأول، حيث أحرز المهاجم أولي واتكينز ثلاثة أهداف "هاتريك" لأصحاب الأرض في الدقائق (4، و23، و39)، بينما سجل زميله جون ماكغين هدفا في الدقيقة 35.

وسجل المصري محمد صلاح هدف ليفربول الوحيد، في الدقيقة 33 من زمن الشوط الأول.

وعزز اللاعب روس باركلي تقدم أستون فيلا في بداية الشوط الثاني، بتسجيله الهدف الخامس، في الدقيقة 55. وسجل صلاح الهدف الشخصي الثاني له وللضيوف في الدقيقة 60.

ومن ثم اختتم جاك غراليش مهرجان الأهداف وسباعية فريقه، بإحرازه هدفين في الدقيقتين (66 و75).

For the history:



Aston Villa 7-2 Liverpool



All goals😱🔥



pic.twitter.com/j43CTK0T08 — SnapGoal (@SnapGoal) October 4, 2020

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ووفقا لما ذكرته شبكة إحصائيات "أوبتا"، فإن هذه هي المرة الأولى التي تتلقى فيها شباك ليفربول 7 أهداف في مباراة واحدة، منذ أن خسر أمام توتنهام بالنتيجة ذاتها (2-7)، في أبريل 1963.

وتعرض ليفربول لأكبر هزيمة في تاريخه أمام أستون، كما أنها الهزيمة الأولى له في الموسم الحالي للدوري، بعد 3 انتصارات متتالية، ليتراجع إلى المركز الخامس على سلم الترتيب.

وسطر فريق أستون التاريخ بهذا الأنتصار وهو الأكبر له على ليفربول بعد الأول (6-1) في عام 1932، وتقدم إلى مركز الوصافة في الدوري، برصيد 9 نقاط.

المصدر: RT