التشكيلة الأساسية لريال مدريد ومضيفه ليفانتي

أعلن مدربا ريال مدريد ومضيفه ليفانتي التشكيلة الأساسية لهما للقاء الذي يجمعهما اليوم الأحد، على ملعب "سيوتات دي فالنسيا"، وذلك ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسيبدأ الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، هذه المباراة بالتشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة مضيفه ليفانتي:

بينما اختار المدير الفني لفريق ليفاني، باكو لوبيز، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة الملكي:

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المصدر: "twitter/LevanteUD/realmadrid"