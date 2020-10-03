غوارديولا يعاني!

سقط فريق مانشستر سيتي في فخ التعادل أمام مضيفه ليدز يونايتد (1-1)، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم مانشستر سيتي بهدف مبكر، في الدقيقة، حمل توقيع مهاجمه رحيم ستيرلينغ. ورد المهاجم الإسباني رودريغو بهدف التعادل، في الدقيقة 59 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "إيلاند رود" بمدينة ليدز.

إقرأ المزيد

واكتفى فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا بنقطة يتيمة، بعد هذا التعادل المخيب، الذي جاء عقب الهزيمة الثقيلة في عقر داره أمام ليستر سيتي (2-5)، في الجولة الثانية، مقابل انتصار في الجولة الأولى.

في المقابل، تعادل ليدز يونايتد بعد انتصارين متتاليين وهزيمة، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط، ويحتل المركز الخامس، حتى الآن، على سلم ترتيب الدوري، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

المصدر: RT