إصابة نجم ليفربول بفيروس كورونا

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، يوم الجمعة، إصابة مهاجمه السنغالي ساديو ماني بفيروس كورونا المستجد، ليصبح ثاني حالة في صفوف "الريدز" بعد الإسباني تياغو ألكانتارا.

وأصدر ليفربول بيانا رسميا عبر موقعه، قال فيه: "أثبتت الاختبارات إصابة ساديو ماني إصابته بكوفيد 19، وهو يخضع حاليا للعزل الذاتي وفقا للإرشادات اللازمة"، موضحا: "ظهرت بعض الأعراض الطفيفة للفيروس على المهاجم السنغالي لكنه يشعر بصحة جيدة بشكل عام".

Sadio Mane has tested positive for COVID-19 and is currently self-isolating according to the necessary guidelines. — Liverpool FC (@LFC) October 2, 2020

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وأضاف بيان ليفربول: "ومع ذلك، كما هو الحال مع تياغو ألكانتارا، فإن نادي ليفربول لكرة القدم يتبع جميع البروتوكولات المتعلقة بـ كوفيد 19 وسيعزل ماني للفترة الزمنية المطلوبة".

المصدر: وكالات